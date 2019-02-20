РИАМО – 20 фев. Водителей в Подмосковье 21 февраля призвали соблюдать скоростной режим из-за гололедицы и усиления ветра, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД России по Московской области.

По информации Гидрометцентра России, в ближайшие дни на территории Московской области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, понижение температуры воздуха, а также образование гололедицы и порывы ветра до 18 метров в секунду.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», – отмечается в сообщении.

Так, особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды.

«Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и в дворовых территориях», – уточняется в материале.

При неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует большей осторожности от пеших участников дорожного движения при переходе проезжей части. Обозначить свое присутствие на дороге пешеходы могут с помощью световозвращающих элементов.

«Автолюбителям, которые много и часто ездят в удаленных районах Подмосковья, следует иметь список телефонов соответствующих подразделений ГИБДД, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России гибдд.рф», – заключается в материале.