РИАМО - 20 фев. Мещанский суд Москвы отправил под арест начальника отдела управления таможенных расследований Федеральной таможенной службы России Сергея Галенкова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд арестовал Галенкова до 17 апреля», – сказал собеседник агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела организации дознания управления таможенных расследований и дознания ФТС России, которого подозревают получении взятки в размере 140 тысяч долларов США.