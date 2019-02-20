РИАМО - 20 фев. На обеспечение жильем молодых семей Подмосковья из федерального бюджета в 2019 году направлено свыше 42 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Правительство Московской области подписало соглашение с министерством строительства и ЖКХ РФ о предоставлении субсидии для обеспечения жильем молодых семей.

«Бюджет Подмосковья на обеспечение жильем молодых семей совместно с муниципальным в 2019 году составляет 361 706 900 рублей, 42 758 900 из которого – субсидия федерального бюджета Российской Федерации», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что 271 семья в области в этом году сможет улучшить свои жилищные условия.

Выделение финансирования молодым семьям в Подмосковье производится в рамках программы «Жилище». Госпрограмма реализуется с 2017 года и предоставляет гражданам социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования. С подробными требованиями можно ознакомиться по ссылке.