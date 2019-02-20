РИАМО - 20 фев. По факту гибели молодого человека в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Утром 17 февраля на охраняемой территории на Тверской улице между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

«Следственными органами по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сказала Иванова.

По предварительным данным медиков, смерть наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавила она.

По данным СМИ, погибший Геннадий Павлов – чемпион России по рукопашному бою.