РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина в среду поздравила с Днем защитника Отечества ветеранов ВОВ и действующих военнослужащих, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В среду во Дворце культуры «Подмосковье» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Ряд офицеров воинских частей, которые дислоцируются в городском округе Красногорск, удостоены грамот муниципалитета и наград Минобороны РФ.

«В Красногорском городском округе дислоцируются 10 воинских частей, проходят срочную службу тысяча молодых ребят. Есть профессиональные воинские подразделения, которые выполняют свой долг, в том числе и сейчас в Сирийской республике. У нас живут герои. У нас живут 113 участников Великой Отечественной войны», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что День защитника Отечества считается одним из главных в стране праздников, наряду с Днем Победы.

«Через историю Красногорска проходит история воинской славы и доблести. В годы Великой Отечественной войны на территории города был сформирован батальон народного ополчения. Через деревни Козино и Нефедьево прошел один из ближайших рубежей обороны Москвы», – отметила Хаймурзина.