РИАМО - 20 фев. Сотруднику ООО «УК Дом-Мастер», отвечавшему за содержание дома в Лялином переулке в Москве, где от падения ледяной глыбы в январе погиб человек, предъявлено обвинение, сообщила РИАМО начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Прокуратура города потребовала от следственных органов предъявить мужчине обвинение. Требование прокуратуры незамедлительно рассмотрено и удовлетворено. Сегодня, 20 февраля 2019 года, 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ» («Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека» – ред.), – сказала Нефедова.

Она добавила, что согласно уголовно-процессуальному законодательству при наличии достаточных доказательств, дающих обоснования для обвинения лица в совершении преступления, следователь привлекает данное лицо в качестве обвиняемого. Несвоевременное выполнение такого процессуального действия нарушает права потерпевшего, в данном случае близкого родственника погибшего, на доступ к правосудию, возмещение морального и материального вреда, причиненного преступлением, и осуществление уголовного судопроизводства в разумные сроки.

Пятнадцатого января в Лялином переулке, 20 произошел сход наледи. Мужчина из Брянска, оказавшийся в это время у здания, пострадал и был направлен в больницу. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».