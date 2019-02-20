РИАМО - 20 фев. Депутаты от Московской областной фракции «Единая Россия» начнут контролировать реализацию национальных проектов в Подмосковье, сообщил в среду председатель Мособлдумы, руководитель партий «Единая Россия» в Московской областной думе Игорь Брынцалов.

В среду в Мособлдуме состоялось расширенное заседание московского областного совета руководителей фракций ВПП «Единая Россия».

«Единая Россия» сейчас разворачивает систему общественного партийного контроля по реализации национальных проектов. Соответственно на депутатский контроль должны быть взяты все мероприятия федеральных и региональных программ, которые реализуются на муниципальном уровне», – сказал Брынцалов в ходе расширенного заседания.

Он отметил, что в Московской области более 1,7 тысяч депутатов являются членами фракций «Единая Россия».

Кроме того, в ходе мероприятия Брынцалов обозначил основные задачи, которые стоят перед областной партией «Единая Россия» в 2019 году.

«Одна из основных задач депутатского корпуса – это законотворчество. Каждое наше решение сегодня находится под микроскопом общественного обсуждения. Нам необходим, во-первых, публичный механизм работы с законопроектами и нормативно-правовыми актами», – добавил Брынцалов.

Он уточнил, что наиболее резонансные законопроекты необходимо обсуждать на дискуссионных площадках совместно с жителями, мнение которых необходимо выносить на обсуждение в региональный парламент и на совет депутатов.

«Вторая задача – это качество законодательных инициатив и законопроектов. Анализ и поиск решений является главным смыслом работы нашего совета. <…> Считаю, что нам необходимо создать систему взаимного обмена информаций о принятых и рассмотренных законопроектов с целью повышения качества их обсуждения», – заявил Брынцалов.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.