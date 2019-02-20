РИАМО - 20 фев. Депутаты от Московской областной фракции «Единая Россия» начнут контролировать реализацию национальных проектов в Подмосковье, сообщил в среду председатель Мособлдумы, руководитель партий «Единая Россия» в Московской областной думе Игорь Брынцалов.
В среду в Мособлдуме состоялось расширенное заседание московского областного совета руководителей фракций ВПП «Единая Россия».
Он отметил, что в Московской области более 1,7 тысяч депутатов являются членами фракций «Единая Россия».
Кроме того, в ходе мероприятия Брынцалов обозначил основные задачи, которые стоят перед областной партией «Единая Россия» в 2019 году.
«Одна из основных задач депутатского корпуса – это законотворчество. Каждое наше решение сегодня находится под микроскопом общественного обсуждения. Нам необходим, во-первых, публичный механизм работы с законопроектами и нормативно-правовыми актами», – добавил Брынцалов.
Он уточнил, что наиболее резонансные законопроекты необходимо обсуждать на дискуссионных площадках совместно с жителями, мнение которых необходимо выносить на обсуждение в региональный парламент и на совет депутатов.
«Вторая задача – это качество законодательных инициатив и законопроектов. Анализ и поиск решений является главным смыслом работы нашего совета. <…> Считаю, что нам необходимо создать систему взаимного обмена информаций о принятых и рассмотренных законопроектов с целью повышения качества их обсуждения», – заявил Брынцалов.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.
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