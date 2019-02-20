РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске планируют отремонтировать и отреставрировать все памятники воинской славы к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«К 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году, в Подольске приведут в порядок все памятники воинской славы. На текущей неделе комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту будет завершена работа по составлению дефектных ведомостей, затем будут определены объемы работ по ремонту и реставрации всех памятников и монументов горокруга и подготовки их ко Дню Победы», – говорится в сообщении.

По словам замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолия Гребенюка, текущий ремонт при подготовке к 9 мая 2019 года планируется провести за счет муниципального бюджета специалистами Подольского комбината благоустройства и сотрудниками подрядных организаций. Работы же капитального характера планируется организовать в летне-осенний период и подготовить все объекты к празднованию 75-й годовщины Победы в 2020 году.

Всего планируется привести в порядок 54 памятника воинской славы и 36 мемориальных досок, расположенных на территории округа.

Всего в Подольске находятся 14 памятников и 33 мемориальные доски, в микрорайоне Климовск – четыре памятника, пять мемориальных досок и один мемориальный камень, в микрорайоне Львовский – один памятник, в Дубровицком – пять, в Лаговском – восемь. Наибольшее количество памятников – 20 – расположено в микрорайоне Стрелковский.