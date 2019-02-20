РИАМО - 20 фев. На северо-востоке столицы на улице Угрешской жители нашли мумифицированное тело человека, проводится проверка, передает РЕН ТВ.

«Накануне в московскую полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении тела в коллекторе на улице Угрешской. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в 150 метрах от входа в коллектор мумифицированное тело, пол и возраст погибшего человека устанавливаются», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, тело пролежало около 10 суток. Проводится проверка.

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