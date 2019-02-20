РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Новое почтовое отделение планируется открыть в ЖК «Люберцы» подмосковных Люберец до конца марта текущего года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Почтовое отделение на улице Камова откроется в конце марта 2019 года. В помещении сейчас завершаются ремонтные работы, после чего начнут завозить оборудование, персонал уже набран», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что отделение почтовой связи будет расположено на первом этаже жилого дома, площадь помещения – порядка 90 квадратных метров.