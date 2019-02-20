РИАМО - 20 фев. Для проверки состояния наземных участков теплотрасс и других объектов теплоснабжения Госадмтехнадзор проводит операцию «Теплотрасса», с начала года проверено более 300 объектов и устранено 61 нарушение, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Наибольшее количество нарушений устранили в Озерах, Наро-Фоминске, Коломне, Балашихе, Павловском Посаде и Егорьевске», – отмечается в сообщении.

Вопрос бесперебойного теплоснабжения является одним из важнейших факторов для обеспечения комфортных условий жизни людей. Учитывая это, инспекторы отводят на устранение нарушений в зимний период минимальные сроки, чтобы не допустить аварийных ситуаций и утечек теплоносителя.

Благодаря своевременно принятым инспекторами мерам с начала года, устранено повреждение теплоизоляции на 32 участках теплосети, восстановлена изоляция теплотрасс суммарной протяженностью более 600 метров.

Также отремонтировано 15 тепловых камер и колодцев, ликвидировано 18 протечек теплоносителя, восстановлены люки 14 смотровых колодцев теплосети.