РИАМО – 20 фев. Управляющая компания «МосОблЭксплуатация» по предписанию Госжилинспекции Московской области привела в порядок подъезды жилых домов №2А по проспекту Красной Армии и №5 по Новоугличскому шоссе в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы в ходе внеплановой проверки по обращению жителей зафиксировали ненадлежащее содержание потолочных перекрытий в подъездах дома №2А на проспекте Красной Армии. На них наблюдались повреждения и разрушения штукатурно-окрасочного слоя. В доме №5 на Новоугличском шоссе выявили частичное разрушение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков, а также покрытия полов в подъездах. Местами отсутствовала фурнитура на окнах, не был обеспечен плотный притвор оконных рам, наблюдалось нарушение второй линии остекления, на приборах освещения не было плафонов, а электрощиты оказались не заперты.

«Тем самым управляющее домами ООО «МосОблЭксплуатация» не исполнило возложенные на него законом обязанности в части надлежащего содержания общего имущества, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания граждан», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

После внеплановых выездных проверок инспекторов управляющая организация «МосОблЭксплуатация» устранила несколько нарушений в содержании жилых домов №2А по проспекту Красной Армии и №5 по Новоугличскому шоссе в Сергиевом Посаде.

«В связи с этим в отношении начальника ПТО ООО «МосОблЭксплуатация» и самой управляющей организации был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что работы по устранению нарушений в обоих многоквартирных жилых домах выполнены в полном объеме в установленные сроки.