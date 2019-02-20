РИАМО - 20 фев. В Подмосковье проведут стресс-тестирование молочной отрасли, оно поможет определить перспективные производства в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы сейчас делаем в Московской области очень интересный стресс-анализ всей молочной отрасли. Планируем его завершить в середине этого года», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, выступая на выставке «Молочная и мясная индустрия-2019».

По словам министра, стресс-тест позволит определить перспективные производства в регионе.

«Также стресс-тест позволит проанализировать причины разрыва между отстающими и преуспевающими представителями молочной отрасли в Подмосковье. К сожалению, у нас очень большой разрыв между представителями отрасли. Этот разрыв возможно и нужно преодолевать», – резюмировал глава Минсельхозпрода.

Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств проходит в Москве с 19 по 22 февраля.