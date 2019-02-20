РИАМО - 20 фев. Установившаяся в Подмосковье теплая погода не может пробудить медведей от зимнего сна, выйти из спячки хищников заставит только чувство голода, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Илья Володин.

«Медведи просыпаются в первую очередь не из-за температуры воздуха, а из-за состояния. Все зависит от того, насколько он хорошо нажировался. Если он ушел в спячку не сильно жирным, то он просто рано проснется. И температура сейчас не такая, чтобы его разбудить, не плюс 20 градусов», - сказал Володин.

Он отметил, что зимой медведей все равно можно встретить в лесу, так как некоторые из них не уходят в спячку. К вынужденному бодрствованию может привести ситуация, когда хищник не смог наесться осенью.

«Медведь не заинтересован конфликтовать с вами, как и вы с ним. Если медведь идет куда-то по своим делам и вы его увидели первым, то просто аккуратно куда-то уйдите, старайтесь не шуметь, не бегайте вокруг него», - предупредил биолог.

Он уточнил, что при встрече с медведем необходимо действовать по ситуации, поскольку универсальных советов для спасения не существует.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников рассказал РИАМО, что на территории Подмосковья медведи в основном обитают на периферии, например, в городских округах Талдомский и Можайский, а также в Волоколамском районе.

«Мне кажется, что пока не драматическое потепление, чтобы медведи проснулись», - считает Советников.