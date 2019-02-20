РИАМО - 20 фев. Главой подмосковного Пушкинского района избрали Евгения Жиркова, он будет руководить муниципалитетом пять лет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В Пушкинском районе Подмосковья состоялось заседание совета депутатов, на котором избрали главу муниципального района. Единогласным решением сроком на пять лет руководителем муниципалитета избран Евгений Жирков», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, глава Пушкинского района избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

В 2001 году Жирков был избран в совет депутатов Железнодорожного, в 2003 году победил на выборах и стал главой городского округа, затем переизбирался на эту должность в 2008 и 2013 годах. В сентябре 2014 года стал главой городского округа Балашиха. В 2018 году занял пост заместителя главы Пушкинского района.

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