РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В комитете по образованию подмосковного Подольска открыли горячую линию по вопросам приема в первые классы, сообщается на сайте комитета по образованию администрации городского округа.

«Уважаемые родители и законные представители! По вопросу приема в 1 класс вы можете обращаться на горячую линию комитета по образованию администрации городского округа Подольск: 8(496)763-61-74. Часы приема обращений: с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Ответственным координатором является главный эксперт отдела общего образования Марина Калинина. Также горячая линия министерства образования Московской области по вопросам приема в 1 класс работает по телефону: 8(498)602-10-27.