РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Жители подмосковного Подольска смогут написать «Тотальный диктант-2019» 13 апреля, регистрация на него откроется 4 апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов акции.

«Подольск будет писать «Тотальный диктант-2019» 13 апреля, начало в 14:00. Пока планируется одна площадка на базе Московского областного колледжа информации и технологий на улице Комсомольская, дом №1, и две аудитории №№409 и 412, возможно их будет больше, в настоящее время ведутся переговоры. Диктора также еще не выбрали. Планируем принять не менее 300 человек, как и в 2018 году. Регистрация начнется на официальном сайте 4 апреля», – сказал организатор.

«Тотальный диктант» – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ежегодно специально для акции текст «Тотального диктанта» пишет известный писатель. Автором Тотального диктанта в 2018 году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». «Утро», «День» и «Вечер» – так назывались три текста, которые написали участники «Тотального диктанта» 14 апреля 2018 года.

Участвовать в «Тотальном диктанте» могут абсолютно все. Подтянуть свои знания можно на бесплатных курсах русского языка. В программу включены правила, характерные для «Тотального диктанта», поэтому у слушателей этих курсов будет больше шансов получить положительную оценку. На официальном сайте можно будет пройти онлайн-подготовку к диктанту.