РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Новогодние елки и световые композиции в подмосковных Люберцах начнут демонтировать с 25 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году (2019 – ред.) новогоднее настроение в городском округе создавали 138 елей, 3 светодиодных фонтана, 673 световые композиции на опорах освещения и более 3 тысяч гирлянд. Их демонтаж начнем 25 февраля», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все установленные ели и декоративные конструкции многоразового использования, их аккуратно разберут и отправят на склад для использования при украшении горокруга в следующем году.

«В текущем году (2019 – ред.) городской округ Люберцы стал одним из лучших муниципалитетов по оформлению территории к Новому году», – отметил Ружицкий.