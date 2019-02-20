РИАМО - 20 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в Можайском округе при досмотре горшечных растений герберы из Нидерландов выявили карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.