РИАМО - 20 фев. Неизвестный ограбил мужчину на трассе в Московской области, злоумышленник напал на пострадавшего, пока тот менял колесо на обочине дороги, сообщил РИАМО в среду пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне ночью в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1990 года рождения с заявлением о том, что в Богородском городском округе на 92 километре Ямкинского шоссе трассы А-107 он, управляя автомашиной, остановился на обочине дороги заменить колесо. Во время замены на него напал неизвестный, причинил телесные повреждения и похитил сумку, в которой находилось 150 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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