РИАМО – 20 фев. Санитарный вертолет эвакуировал с места ДТП в Москве двух пострадавших детей, всего жертвами дорожного инцидента стали четыре человека, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Твардовского 25, в район метро «Строгино» на ДТП. Предварительно известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По данным очевидцев, пострадали четыре человека. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии двоих пострадавших, несовершеннолетних, в лечебное учреждение столицы», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту детей сопровождает авиамедицинская бригада.