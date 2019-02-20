РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В соревнованиях по лыжным гонкам в рамках комплексной спартакиады приняли участие более 500 школьников подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«Соревнования по лыжным гонкам в рамках 58-й Комплексной спартакиады среди команд школьных спортивных клубов проходили сегодня (20 февраля – ред.) на лыжной трассе на территории лесопарка «Дубки» на так называемом «Мышином поле». Всего в мероприятии приняли участие более 500 школьников из 48 общеобразовательных учреждений Подольска», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в командах было по 12 человек (шесть девушек и шесть юношей). Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 2 километра за наименьшее время. Победителей объявят 25 февраля.