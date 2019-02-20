РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. Защитные костюмы, вооружение саперов и штурмовиков инженерных войск России представили на выставке во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, многие образцы разработали в институте, расположенном в поселке Нахабино, сообщил младший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Минобороны РФ Алексей Никишин.

В среду в Красногорске провели торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Ветеранов и действующих военнослужащих поздравила глава горокруга Эльмира Хаймурзина. В рамках мероприятия в фойе второго этажа ДК «Подмосковье» организовали выставку инженерного вооружения.

«На данной выставке представлены средства инженерного вооружения, такие как инженерные боеприпасы, средства поиска взрывоопасных предметов, солнечные батареи, средства очистки воды и другие. Кроме того, можно увидеть защитные комплекты для саперов и вновь воссозданных подразделений – штурмовиков», – сообщил Никишин.

Он отметил, что в разработке современных образцов инженерного вооружения принимали участие специалисты Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Минобороны РФ, который расположен в поселке Нахабино Красногорска.

В частности, сам Никишин принимал участие в разработке общевойскового комплекта разминирования. Комплект, который способен защитить жизненно важные органы военнослужащего от минных осколков, весит около 15 килограммов. Вес его «предшественника» мог достигать 45 килограммов. И это без вооружения: саперной лопатки, миноискателя, саперного щупа, ножа, фонариков, системы видеонаблюдения и прочего.

«Данный комплект используют с 2017 года. Его применяли в Сирии. Наши саперы проводили разминирование Пальмиры в данных костюмах», – добавил Никишин.

Посетители выставки могли ознакомиться также с разработанной в институте современной саперной лопаткой, которую можно использовать как топор и пилу. Кроме того, в рукояти хранится набор игл, необходимых саперу для проведения разведки местности.