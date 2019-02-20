РИАМО - 20 фев. Мосгорсуд в среду оставил под стражей владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, отклонив апелляционную жалобу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Без изменения оставили решение суда 1-й инстанции, жалобу без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Таким образом арест Зиявудину Магомедову продлен до 30 марта 2019 года.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества и хищении около 2,5 миллиардов рублей государственных средств. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Артура Максидова (главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс») обвиняют в хищении почти 669 миллионов рублей.

Ранее суд наложил арест на имущество в виде квартиры и автомобиля Магомеда Магомедова.