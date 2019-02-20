РИАМО - 20 фев. Москва и Подмосковье вошли в тройку самых популярных направлений для экскурсионного отдыха в РФ, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».
Рейтинг составлен по результатам интернет-голосования. По информации агентства, экскурсионный туризм в России, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более 15 миллионов поездок и туров в год.
Кроме того, список лучших направлений России для экскурсионного отдыха дополнили Краснодарский край (7%), Владимирская, Вологодская и Ленинградская области, получившие по 4% голосов.
Лучшие экскурсионные направления туризма в России представили накануне Всемирного дня экскурсовода (гида).
Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. Праздник возник в Лондоне в 1990 году. Его инициатором стала президент Международной федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес.
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