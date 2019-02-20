РИАМО – 20 фев. Представители Подмосковья стали первыми на Кубке России по фигурному катанию, фигуристы являются воспитанниками школы «Одинцово», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финал Кубка России Ростелеком по фигурному катанию проходит с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

«Первое место в парном первенстве с результатом 163,54 балла заняли фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие за Московскую область. Отрыв от ближайших преследователей составил менее одного балла, но, тем не менее, это не помешало нашим спортсменам подняться на первую строчку пьедестала. Пара представляет спортивную школу «Одинцово», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что фигурное катание – это вид спорта, где Россия традиционно сильна.

«Это, в свою очередь, подразумевает сильную и жесткую конкуренцию у нас в стране, причем, среди всех возрастных групп. Приятно, когда верх в этой борьбе одерживают подмосковные спортсмены. Как, например, произошло сейчас в финале Кубка России, где пара Ирина Хавронина – Дарио Чиризано из Одинцова стала сильнейшей, обойдя в том числе и коллектив, в котором выступает дочь прославленного российского тренера Этери Тутберидзе. Поздравляю ребят с блестящим выступлением», – резюмировал министр.