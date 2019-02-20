РИАМО – 20 фев. Нарушения требований технических регламентов ЕАЭС выявили в магазине «Пятерочка» в Коломне, компания оштрафована на 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2018 года была проведена внеплановая проверка на соблюдение требований ветеринарного законодательства РФ в отношении АО «ТД «Перекресток», осуществляющего деятельность по закупке, хранению, и реализации продукции животного происхождения в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: город Коломна, улица Девичье Поле, дом 2Д, помещение 379.

«Федеральная торговая сеть «Пятерочка» находится в управлении компании X5 Retail Group, включающей в себя супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты и магазины, а также распределительные центры и грузовой автотранспорт», – отмечается в сообщении.

В результате проверки магазина управление Россельхознадзора выявило нарушения требований технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

«В частности, организацией нарушены температурные режимы хранения реализуемых замороженных и охлажденных мясных полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в охлаждаемой витрине и в морозильной камере торгового зала», – добавляется в материале.

Нарушение условий хранения животноводческой продукции влечет за собой уменьшение сроков хранения продукции, преждевременную порчу и несет угрозу здоровью потребителей.

«В феврале 2019 года за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС управление Россельхознадзора привлекло АО «ТД «Перекресток» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Служба выдала организации предписание об устранении выявленных нарушений», – заключается в материале.