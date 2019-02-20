РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 фев. Военным и юнармейцам подмосковного Королева вручили награды в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественное празднование Дня защитника Отечества прошло в Королеве в среду. На мероприятии ветеранов, настоящих и будущих защитников Отечества поздравили руководитель городской администрации Юрий Копцик, депутаты Мособлдумы и городского совета депутатов, члены общественной палаты.

«День защитника Отечества – это праздник для каждой семьи. Наша армия доказала всему миру, что русский солдат – самый стойкий и самый мужественный, который может не задумываясь шагнуть на встречу смерти защищая родных и близких. Наши бойцы во все времена мужественно защищали нашу страну. Сегодня молодое поколение может не только гордиться подвигом дедов и отцов, но и знать о том, что счастливое детство и мирная жизнь в надежных руках», – сказал Копцик.

Сотрудникам 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ вручили почетные грамоты и благодарности министра обороны Российской Федерации, главы Королева, юбилейные медали «80 лет городскому округу Королев» за многолетний труд, вклад в военно-патриотическое воспитание, достижение высоких результатов в научной деятельности, юнармейцы получили благодарности главы муниципалитета за вклад в военно-патриотическое воспитание.