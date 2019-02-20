РИАМО – 20 фев. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил свои слова про идиотизм большинства людей, отметив, что всего лишь процитировал слова великого писателя Эдгара Алана По.

«Если бы люди были немного более образованны, они бы знали, что сказал это не я, а Эдгар Алан По – великий писатель. Просто я его дословно процитировал. А если совсем дословно, то его цитата звучит так: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты – идиоты». Сказано это давно и, к сожалению, ничего в этом плане не изменилось. Так что не надо это проецировать на бедных россиян и на бедного Макаревича», – сказал исполнитель в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее музыкант сообщил, что необходимо запретить орать по телевизору, так как это «калечит психику людей». К тому же Макаревич добавил, что «80% населения Земли – идиоты». Сказанную им фразу начали бурно обсуждать в соцсетях.