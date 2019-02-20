РИАМО - 20 фев. Полиция расследует дело о краже имущества на 200 тысяч рублей из частного дома в Пушкине, сообщил РИАМО в среду пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне ночью в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1966 года рождения с заявлением о том, что в ее дом в Пушкине проникли четверо неизвестных в масках, угрожая заявительнице и ее сыну 1998 года рождения, похитили личные вещи и ювелирные украшения», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба около 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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