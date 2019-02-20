РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В Подольске около 50 сотрудников и волонтеров молодежного центра (МЦ) «Максимум» наградили грамотами и благодарности в связи с 10-летним юбилеем учреждения, сообщила «РИАМО в Подольске» специалист по работе с молодежью МЦ «Максимум» Ольга Сухарева.

В молодежном центре «Максимум» Подольска в среду состоялось праздничное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею учреждения. Он был открыт 20 февраля 2009 года, и за время работы в стенах молодежного центра провели свыше 1,5 тысячи мероприятий, в которых приняло участие более 45 тысяч человек.

«В рамках программы были показаны творческие номера, а также были награждены около 50 сотрудников, волонтеров и активистов молодежного центра. Так, за плодотворную работу, большой вклад в развитие молодежного движения в Подольске и в связи с 10-летним юбилеем учреждения почетной грамотой администрации были награждены: директор (с 2009 по 2017 годы) Ирина Филонюк, замдиректора по основной деятельности Анжелика Полюхович», – сказала Сухарева.

Она добавила, что благодарностью главы городского округа наградили звукооператора Антона Зубарева, методиста Татьяну Кипарис, начальника отдела развития молодежных проектов и взаимодействия с общественными молодежными организациями Дмитрия Клятвина и других.

Почетной грамотой совета депутатов городского округа наградили директора Михаила Жученко, специалиста по работе с молодежью Екатерину Гуцал, методиста Евгения Пипко и делопроизводителя Любовь Костину. А благодарственным письмом совета наградили педагога дополнительного образования Сергея Мельникова и специалиста по работе с молодежью Алину Фильчикову.

Семь человек наградили грамотой комитета по делам молодежи администрации городского округа, а семерых активистов отметили за волонтерскую деятельность. Помимо этого, Сухаревой вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в организации и проведении избирательной кампании губернаторских выборов.