РИАМО - 20 фев. 22 объекта, расположенных в Москве, представлены на десятом ежегодном голосовании международного портала ArchDaily, среди претендентов на звание «Здание года» есть стадион «Лужники» и «Дом на крыше» в центре дизайна Artplay, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Всего в голосовании представлено более 40 российских проектов. География самая разная - от Санкт-Петербурга до Кандапоги. Но очень радует, что московских объектов в голосовании также много. Один из них - «Дом на крыше» в центре дизайна Artplay - находится в категории Best Applied Products. <… > Даже такое количество - уже большой результат. Он показывает, что московская и российская архитектура все лучше узнается за рубежом, начинает выигрывать в международных конкурсах», - отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Среди представленных на голосовании проектов: Сколковский институт науки и технологий, школа «Летово», штаб-квартира музея «Гараж», стадион «Лужники», башня «Федерация». Спортивный павильон Nike Box MSK представлен сразу в двух категориях: спортивных и коммерческих сооружений. Также проголосовать можно за проект скейт-парка под эстакадой Садового кольца у метро «Парк Культуры», за круглый детский сад на Варшавском шоссе или за благоустройство Хохловской площади.

Заявки на голосование будут приниматься до 4 марта, а свой выбор пользователи портала смогут сделать до 11 числа. На следующий день, 12 марта, будут объявлены результаты.

Награда «Building of the Year» («Здание года») присуждается международным порталом ArchDaily в десятый раз. За прошедший год на нем появилось более 40 тысяч новых заметок и 4 тысяч новых проектов со всего мира. Награду прошлого года взял московский парк «Зарядье».