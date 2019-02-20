РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Власти подмосковного Подольска разместили уведомления о планирующемся сносе гаражей по трем адресам в микрорайоне Климовск, собственников просят предоставить документы, подтверждающие собственность, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск продолжаются работы по информированию граждан об отсутствии разрешительной документации на самовольные постройки, расположенные на землях, принадлежащих муниципалитету. Уведомления разместили на гаражных боксах по трем адресам. В случае, если собственников боксов не установят, и они не предоставят правоустанавливающие документы, постройки демонтируют», – говорится в сообщении.

Документов на боксы нет по следующим адресам: улица Рощинская, вблизи дома №23; улица Серпуховская, вблизи дома №4; улица Железнодорожная, вблизи дома №62/2. Один бокс на улице Серпуховская разобрал собственник, по оставшимся адресам работа продолжается.