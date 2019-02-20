РИАМО - 20 фев. Подмосковные сыровары за два года получили семь грантов на общую сумму 160 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра в России. Сегодня мы занимаем второе место после Алтайского края и планируем совсем скоро занять лидирующие позиции. Поэтому поддержка сыроваров у нас в приоритете. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона, за два года предоставлено семь грантов на общую сумму 160 миллионов рублей», –сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам министра, в 2017 году впервые не только в Московской области, но и в России, были проведены конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры на территории Подмосковья.

«В первый год поддержки производителей сыров за счет бюджета Московской области было предоставлено три гранта на общую сумму 60 миллиона рублей. А в прошлом году была предусмотрена беспрецедентная поддержка сыроварам региона – 100 миллионов рублей, что почти в два раза больше суммы, предоставленной на гранты ранее», – добавил Разин.

По итогам конкурсных мероприятий 2018 года сыроварам региона было предоставлено на сумму 100 миллионов рублей четыре гранта.

«В этом году нашим сыроделам будет оказана существенная поддержка. Власти Подмосковья планируют выделить для них также 100 миллионов рублей. Конкурс по отбору сыроваров на получение грантов запланирован на март-апрель», - подчеркнул министр.

На эти деньги сыроделы не только приобретают современные модульные сыроварни, но и ремонтируют и реконструируют имеющийся объект, закупают современное оборудование и технику для производства, хранения и сбыта сыров, добавил глава Минсельхозпрода.