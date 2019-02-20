РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске начался прием заявок на участие в турнире по мини-футболу среди любителей Подольской федерации футбола, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Витязь».

«Открыт прием заявок на XVI Открытый турнир по мини-футболу Подольской федерации футбола – Кубок Большого Подольска. Популярный в южном Подмосковье турнир стартует 23 марта и пройдет на базе площадок УСЦ «Юность», ФСК «Заречье», МУП «Спорт-Сервис» и ФОК «Ирида» в городском округе Подольск», – говорится в сообщении.

Прием заявок на самый крупный любительский турнир Московской области продлится до 15 марта 2019 года. Турнир традиционно открыт для команд из Московской области. В 2018 году Кубок Большого Подольска собрал 28 команд из Подольска, Троицка, Жуковского, Видного и Домодедова. Участие игроков первенств России, Москвы, Московской области по мини-футболу, футзалу ограничено – не более двух в заявке. Ограничение не распространяется на игроков, постоянно проживающих на территории Подольска, бывшего Подольского района.

Для каждой команды гарантированы два игровых дня, футболистов ждут современные спортивные залы и раздевалки, играть они будут на профессиональном паркете. Результаты и статистика матчей будут сообщаться в онлайн-режиме, призы получит лучший игрок каждой команды.

Чтобы заявить свою команду, нужно заполнить форму на сайте: www.pff-info.ru или позвонить по телефону: 8(905)768-70-05 (Сергей Иванович Мартынов). Чтобы подтвердить участие, потребуется оплатить заявочный взнос и приехать на жеребьевку 16 марта 2019 года в 12:00 в пресс-центр УСЦ «Юность», который находится в Подольске в микрорайоне Климовск по адресу: проезд Юности, дом №1. Также нужно отправить ориентировочный заявочный лист до 21 марта 2019 года на почту: z-tdk@pff-info.ru, оригинал принести за час до первого матча на турнире.