РИАМО - 20 фев. В Подмосковье усилена работа по предотвращению несчастных случаев на льду водоемов, интенсивность патрулирования акваторий крупных водных артерий и водохранилищ увеличена в полтора раза, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Повышение интенсивности патрулирования акваторий рек и водоемов связано с тем, что в последние дни температура неоднократно поднималась выше нулевой отметки, и выходить на лед стало опаснее», – сказал Пестов.

Во многом благодаря принимаемым профилактическим мерам с начала зимы в Подмосковье удалось не допустить ни одного несчастного случая с летальным исходом на льду водоемов, отметил он.

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспас совместно с полицейскими при участии добровольцев и волонтеров патрулируют водоемы Подмосковья в ежедневном режиме. При этом особое внимание уделяется выявлению стихийных мест массового выхода людей на лед.

В таких местах устанавливаются предупреждающие знаки, а с жителями проводятся беседы с целью предотвращения несчастных случаев. Также выявляются и берутся под усиленный контроль места, привлекающие любителей подледной рыбалки.

В ходе патрулирования специалисты ведут замеры толщины льда на крупных реках и водохранилищах региона. Информация о толщине ледяного покрова на конкретных водоемах, включая предупреждения о том, что лед слишком тонкий и на него выходить стало опасно, оперативно доводится до сведения администраций муниципальных образований Подмосковья, которые, в свою очередь, должны информировать об этом жителей.

«Для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспас, а также 110 единиц спецтехники. Также кроме того, в данной работе задействовано более 1 тысячи специалистов Россоюзспас и других добровольных спасательных отрядов, полиции и органов местного самоуправления», – заключил Пестов.