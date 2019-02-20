РИАМО – 20 фев. Открытая тренировка по системе табата состоится 23 февраля в тренажерном зале физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Северный» в Орехово-Зуеве, сообщается на странице ФОКа в социальной сети «ВКонтакте».

Табата – высокоинтенсивный тренинг, цель которого состоит в выполнении максимального количества движений за минимальный период времени. Такой тренинг подходит всем, кто уже имеет опыт тренировок и не имеет противопоказаний по здоровью.

«Скоро день настоящих мужчин, но и про милых девушек мы тоже не забыли. Двадцать третьего февраля в тренажерном зале ФОК «Северный» пройдет открытая тренировка по табате», – говорится в сообщении.

Количество мест ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться по ссылке.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, тренировка начнется 23 февраля в 14:00 по адресу: город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом №19.