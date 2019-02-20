РИАМО – 20 фев. Две собаки напали на прохожего в парке в Северном Медведкове, сообщает РЕН ТВ.

«Две собаки напали на 51-летнего мужчину во время пробежки в лесопарковой зоне на северо-востоке Москвы», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, собаки были домашние, с ними гулял хозяин. Однако по неизвестной причине животные сорвались с поводка и набросились на прохожего.

У мужчины от укусов повреждены ягодицы, левое бедро и другие части тела.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.

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