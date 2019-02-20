РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске в ТЦ «Остров сокровищ» до недавнего времени посетители свободно заходили с собаками, но после жалобы жительницы горокруга ситуация изменилась, и охрана перестала пускать посетителей с животными, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что в ТЦ «Остров сокровищ» на улице Ленинградская, дом №7 охранники не препятствуют проходу посетителей с собаками, хотя на стенах ТЦ есть таблички, запрещающие вход с животными. Она сделала фото на первом этаже в магазине, где продают хлебобулочные изделия. На нем видно, что посетитель держит длинношерстную собаку в руках над прилавком. Она попросила навести порядок в торговом центре.

«Информация, изложенная в обращении, доведена до директора торгового комплекса. Руководителем объекта проведено служебное расследование. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Подольск Николай Тупикин.

С сотрудниками охраны провели дополнительные разъяснения по факту нахождения животных в торговом комплексе. На входах разместили информацию о недопущении посещения комплекса с животными и приложили соответствующее фото к ответу.