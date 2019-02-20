РИАМО – 20 фев. Управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт» провела работы по ремонту кровли многоквартирного дома в Солнечногорске по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы провели проверку пятиэтажного дома №20 по улице Дзержинского по обращению жительницы, проживающей на последнем этаже. С июня 2017 года ее квартиру постоянно заливает, повреждены стены и потолок не только в квартире, но и на лестничной клетке. Во время дождя с потолка стекает вода. В связи с постоянными протечками в квартире постоянная сырость, влажность, периодически появляются плесень и грибок, обои пришли в негодность. После многочисленных заявлений пришли сотрудники УК, все осмотрели, сфотографировали и ушли, однако никаких дальнейших действий УК за этим не последовало.

«При проверке обращения инспекторы установили наличие следов протечек на последнем этаже в подъезде №1. При детальном обследовании кровли выявлено наличие водяного пузыря с левой стороны от выхода на кровлю диаметром 0,2 метра в месте нарушения кровельного полотна», – говорится в сообщении.

УК предписали устранить выявленные нарушения и провести работы по ремонту кровли в месте разрушения. Кроме того, в отношении управляющего службы эксплуатации Солнечногорск ООО «ПИК-Комфорт» был составлен административный протокол о нарушении жилищного законодательства. Мировым судьей судебного участка №244 Солнечногорского судебного района Московской области ответственное должностное лицо было признано виновным с последующим наложением штрафа в размере 25 тысяч рублей.

«Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда предписывают оперативно устранять протечки в отдельных местах кровли. Если же люди вынуждены жить в сырости годами, необходимы меры административного воздействия на коммунальщиков, даже когда предписание исполнено в срок, как было в данном случае», – заключил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.