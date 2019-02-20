РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска 3 марта пройдет конкурс необычных санок, в котором могут принять участие все желающие, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Конкурс необычных санок «Ах вы сани, мои сани!» пройдет в парке «Дубрава» 3 марта. В нем можно принять участие с необычно оформленными санками, снегокатами, ватрушками с любым украшением и в любой тематике», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 при благоприятных погодных условиях.