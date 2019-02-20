РИАМО - 20 фев. Сведения в отношении ООО «ЭльСервисТрак» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения общества от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Благоустройство», в отношении ООО «ЭльСервисТрак» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «ЭльСервисТрак» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по транспортировке тракторов и минипогрузчиков для нужд МБУ «Благоустройство» городского округа Электросталь», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭльСервисТрак» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.