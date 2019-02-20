РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Конкурсная документация на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска не прошла согласование комитета по конкурентной политике, исправленные материалы отправят в комитет до 22 февраля 2019 года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации муниципалитета.

«На заседании рабочей группы, созданной Комитетом по конкурентной политике, 13 февраля рассмотрели конкурсную документацию по школе в Кутузово на 1100 мест по адресу: Подольск, Бородинский бульвар, №9. В адрес заказчика направлены замечания. Исправленные материалы будут отправлены до 22 февраля 2019 года и рассмотрены рабочей группой согласно регламенту», – говорится в сообщении.

Строительство школы предусмотрено государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы». Проектная мощность здания – 1100 мест для учащихся.

Начать строительство школы планируется во II квартале 2019 года. В настоящее время проектные решения проходят согласование в различных комиссиях. Также ведется работа по подготовке проектных решений по выносу электрических сетей и катодной защиты газопровода с территории земельного участка, отведенного под строительство школы.

Проектом предусматривается строительство четырехэтажного здания школы, физкультурно-спортивной, хозяйственной и учебно-опытной зон, зоны отдыха для разных возрастных групп учащихся, площадки общешкольных мероприятий.

В самом здании школы также будет несколько отдельных зон: для начальных классов, среднего и старшего звена, пищеблок, спортивная, библиотечно-информационная и административно-офисная с медблоком.