РИАМО - 20 фев. В 2018 году в Московской области сдали более 50 тысяч литров крови и ее компонентов, на сегодняшний день 36 учреждений Подмосковья занимаются заготовкой донорской крови, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения региона Ирина Солдатова.

В среду в доме правительства Московской области открылась фотовыставка Российского Красного Креста «Я твой донор», призванная привлечь внимание к важности сдачи крови.

«За 2018 год собрано более 50 тысяч литров крови. На сегодняшний день 36 медицинских организаций Подмосковья вовлечены в процесс донорства. Следует отметить, что более 92% донорства оказывается безвозмездно. Это очень важно, что все больше и больше волонтеров вовлекается в этот процесс», - сказала Солдатова.

Она добавила, что ежегодно в Московской области кровь сдает более 50 тысяч человек.