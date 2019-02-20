РИАМО - 20 фев. С 21 февраля температура в Подмосковье и Москве начнет понижаться, ветер усилится, регион накроет метель, после этого периода похолодания тепло вернется 24 февраля - столбики термометров повысятся до 0 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В среду в Московском регионе установилась облачная погода. Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере Московской области, в столице до 18 часов ожидаются небольшие осадки.

«Ближайшей ночью в Москве пройдут снег, мокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха составит минус 2-0 градусов, по области будет минус 5-0 градусов. Завтра днем, когда центр циклонического вихря окажется над Поволжьем, снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13-18 метров в секунду, температура воздуха начнет понижаться», – говорится в сообщении.

При этом максимальные значения температуры будут наблюдаться с самого утра и составят все те же минус 2-0 градусов в столице и минус 5-0 градусов по области.

Осадки ослабнут 22 февраля, но придут сильный ветер с метелью. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха существенно понизится: ночью в Москве ожидается минус 12-10 градусов, по области минус 15-10; днем в Москве минус 10-8, по области минус 12-7, что немного ниже климатической нормы.

В ночь на 23 февраля осадков не ожидается, но еще будет ветрено. Температура в Москве составит минус 14-12 градусов, в Подмосковье – минус 17-12. Днем пойдет небольшой снег, в столице – минус 7-5 градусов, в области – минус 9-4.

Небольшой снег и мороз до минус 15-10 градусов сохранятся в ночь на 24 февраля, а днем при смене направления ветра на западное начнется очередное потепление, температура воздуха вновь повысится до нулевых значений.

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