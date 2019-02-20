РИАМО – 20 фев. В деревне Новая городского округа Солнечногорск жилищные инспекторы проверили внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО), в том числе и наличие договоров на его обслуживание, одного из собственников жилья привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

В проверке также приняли участие сотрудники специализированной организации ООО«ВЭЛНЭС», обслуживающей газовое оборудование. Массовые рейды по проверке ВКГО проводятся с начала года по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области, а также поручению министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В ходе рейда собственник одной из квартир в доме №14 был привлечен к административной ответственности за нарушение требований к техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Протокол рассмотрят в ближайшее время.

«Статья 9.23 предусматривает за данное нарушение штраф для граждан от 1 до 2 тысяч рублей. Такое же наказание последует за уклонение от заключения договора на обслуживание ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации после соответствующего уведомления, уклонение от замены неисправного оборудования. Если же упомянутые нарушения приведут к аварии или возникновению ее угрозы – нарушитель будет оштрафован на сумму от 10 до 30 тысяч рублей», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В одной из квартир дома №16 специалисты газовой службы заменили неисправную плиту. Здесь договор на обслуживание ВКГО был представлен жилищным инспекторам.

«Еще раз напоминаю всем жителям и управляющим компаниям Подмосковья, что заключение договоров на обслуживание газового оборудования и обеспечение беспрепятственного доступа к нему представителей специализированных служб является обязательным. Только так можно минимизировать риски, связанные с авариями ВДГО и ВКГО. С реестром организаций, которые осуществляют данную деятельность в Подмосковье, можно ознакомиться на официальном сайте Госжилинспекции», – подчеркнул Соков.

Реестр специализированных организаций по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в МКД, расположенных на территории Московской области, размещен на официальном сайте Госжилинспекции. Ознакомиться со списком таких организаций можно на сайте: http://gzhi.mosreg.ru/dokumenty/vdgo-i-vkgo.