РИАМО - 20 фев. В доме правительства Московской области открылась фотовыставка Российского Красного Креста «Я твой донор», призванная привлечь внимание к важности сдачи крови, передает корреспондент РИАМО в среду.

На открытии выставки присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и советник председателя Российского Красного Креста, куратор проекта «Я твой донор» Сергей Бухаров.

«Сегодня открывается фотовыставка, которая даст возможность увидеть героев, привлечь внимание общественности к тому, что у нас (прошел – ред.) Год волонтерства. У нас все больше людей поддерживают здоровый образ жизни и являются почетными донорами. То, что молодежь все больше участвует в сдаче крови, - это большая заслуга почетных доноров, которые показывают, что это может спасти много жизней», - сказала Солдатова.

Она добавила, что проект «Я твой донор» призван сформировать на территории России концепцию национальной программы развития добровольного безвозмездного донорства. Он нацелен на формирование групп активных доноров среди здорового населения.

Бухаров отметил, что открывшаяся фотовыставка показывает, что у донорского движения в России есть развитие.

«Эта выставка показывает, что у донорского движения есть развитие. Мы надеемся, что молодежь Московской области поможет движению «Я твой донор» развиваться. Наше движение в течение года старалось проводить различные акции, и министерство здравоохранения Московской области нам в этом все время помогало», - добавил Бухаров.