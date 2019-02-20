РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. В среду Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика из Балашихи, очередное заседание проведут 26 февраля, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы суда Ольга Терехова.

В среду в Щелковском городском суде прошли очередные слушания по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«Двадцатого февраля в ходе заседания судом по ходатайству подсудимого Михаила Клейменова был допущен новый защитник. Однако в связи с неявкой защитника дело было отложено на 26 февраля текущего года (2019 – ред.) на 11:00», – сказала Терехова.

Она добавила, что каких-либо процессуальных действий в отсутствии защитника обвиняемого судом не проводились.

В ходе очередного заседания будет опрошена свидетель Ольга Алисова – виновница ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Ее доставят из колонии-поселения.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).