РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске могут возобновить строительство двух домов ЖК «Шепчинки», в настоящее время решается вопрос о финансировании строительно-монтажных работ и снабжения ЖК тепловой энергией, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«На рабочем совещании в Центральном отделении ПАО «МИнБанк» обсудили вопрос дальнейшего финансирования проекта, реализуемого на территории микрорайона Шепчинки городского округа Подольск, в том числе строительно-монтажных работ домов на улице Пионерская, 15, корпус 1, и улица Ватутина, 54. В финансовое учреждение представлены запрашиваемые документы по экономической составляющей проекта», – говорится в сообщении.

Для принятия решения временной администрацией ПАО «МИнБанк» о продолжении финансирования проекта до 28 февраля запланирована встреча с учредителями компании ООО «Эврика» для подготовки в ПАО «МИнБанк» аналитического заключения о возможности обеспечения домов-новостроек тепловой энергией, являющейся одной из положительных характеристик проекта. Данный вопрос находится на постоянном контроле администрации городского округа Подольск и лично главы Николая Пестова.

Строительство жилого комплекса в микрорайоне Шепчинки, который находится между улицами Ватутина и Пионерская, реализуется в рамках договора о развитии застроенной территории инвестором-застройщиком ООО «РПК». Финансирование банком дальнейшего строительства проблемных домов по договору планировалось при условии снятия с ООО «РПК» обременения в части реконструкции общеобразовательной школы №20 на улице Ватутина, дом №34 путем строительства пристройки.

Строительство жилых домов в микрорайоне Шепчинки, улица Ватутина, дом №36, корпус 1, дом №54, улица Пионерская, дом №15, корпус 1, реализовывалось в рамках договора о развитии застроенной территории горокруга в границах улиц Ватутина, Пионерская, Чайковского, Свердлова, Калинина, Щеглова и Белинского.