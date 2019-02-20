РИАМО – 20 фев. Госадмтехнадзор Подмосковья отметил качество зимней уборки в городских округах Молодежный и Восход, это стало возможным благодаря своевременным обращениям от местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе осмотров территории Госадмтехнадзором региона проверялось качество уборки дорог и проездов, а также особое внимание уделялось очистке от снега детских площадок.

«Так, с начала зимы подрядной организацией, с территорий ЗАТО было вывезено 5,5 тысяч кубометров снега, а в Восходе 2,5 тысячи кубометров. Разработана и выполняется схема ежедневной механизированной уборки парковочного пространства и внутриквартальных проездов», – говорится в сообщении.

Детские площадки очищены от снега и наледи. Были небольшие недочеты, но в целом по итогам объезда территории городских округов Молодежный и Восход произвели хорошее впечатление на инспекторов.

«Одним из критериев успехов муниципалитетов в зимней уборке является и количество обращений местных жителей в надзорные органы, так с начала зимы в Госадмтехнадзор не поступило ни одного обращения от жителей по факту некачественной уборки территории из ЗАТО Молодежный и единичные случаи подобных обращений из ЗАТО Восход», – заключается в материале.